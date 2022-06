Highlights e gol Irlanda-Scozia 3-0, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Irlanda-Scozia 3-0 della Nations League 2021/2022. A Dublino primo tempo giocato molto meglio dai padroni di casa, che riescono ad andare in vantaggio prima nel minuto 20? con Alan Browne, e poi al 28? con Troy Parrott. Nel secondo tempo la chiede definitivamente Michael Obafemi per il 3-0 finale. Prima vittoria dopo due sconfitto per i padroni di casa, che superano proprio gli scozzesi che però devono recuperare la gara contro l’Ucraina. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ilcon glie i gol di3-0 della2021/. A Dublino primo tempo giocato molto meglio dai padroni di casa, che riescono ad andare in vantaggio prima nel minuto 20? con Alan Browne, e poi al 28? con Troy Parrott. Nel secondo tempo la chiede definitivamente Michael Obafemi per il 3-0 finale. Prima vittoria dopo due sconfitto per i padroni di casa, che superano proprio gli scozzesi che però devono recuperare la gara contro l’Ucraina. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

