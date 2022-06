Liverani Cagliari | fumata bianca a un passo Cosa manca per l’annuncio

Advertising

Gazzetta_it : Il Cagliari ha scelto: sarà Liverani il nuovo tecnico - DiMarzio : #Calciomercato #SerieB | #Cagliari, scelto #Liverani: si va verso la definizione totale, poi l'annuncio - CagliariNews24 : Mancosu Cagliari, con Liverani tornerebbe in rossoblù: i dettagli del possibile ritorno - CalcioNews24 : Il #Cagliari a un passo dall'arrivo di #Liverani ?? - tabellamercatob : #Calciomercato #SerieB Panchine 'calde' L'#Ascoli è pronto ad accogliere Filippo Inzaghi -

La Gazzetta dello Sport

, fumata bianca a un passo per l'annuncio del nuovo allenatore rossoblù. Ecco cosa manca Il direttore sportivo delStefano Capozucca ha annunciato che il nome del nuovo ..., per la panchina si avvicina. L'ex allenatore del Parma ha avuto un incontro positivo con il ds rossoblù Capozucca ed è stato avvistato in città. Sassuolo su due talenti italiani, ... Il Cagliari ha scelto: sarà Liverani il nuovo tecnico L’allenatore romano è ormai il prescelto dei rossoblu. Fabio Liverani torna in pista dopo due stagioni di stop. L’ex centrocampista, senza panchina dopo il burrascoso addio con il Lecce dell’agosto 20 ...Il nome di Fabio Liverani è quello che corre più veloci di tutti ... Per il tecnico ex Lecce, è pronto un contratto biennale che lo legherà alla Sardegna e al Cagliari.