Liverpool-Real Madrid finale di Champions League su Amazon Prime? Ecco il motivo per cui non viene trasmessa (Di sabato 28 maggio 2022) Liverpool-Real Madrid è la finale di Champions League e in Italia sarà trasmessa da Sky Sport e Mediaset. Non sarà visibile, invece, su Amazon Prime Video e questo sta spiazzando molti tifosi, perché l’emittente di Bezos ha già trasmesso incontri in esclusiva ogni settimana, per l’esattezza la miglior partita del mercoledì. Nel pacchetto acquistato dalla tv streaming americana, però, non era prevista la finale, ma i diritti arrivavano soltanto alla semifinale di ritorno. Per questo motivo, niente trasmissione su Prime Video del match più atteso, ma solo su Sky e Mediaset. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 28 maggio 2022)è ladie in Italia saràda Sky Sport e Mediaset. Non sarà visibile, invece, suVideo e questo sta spiazzando molti tifosi, perché l’emittente di Bezos ha già trasmesso incontri in esclusiva ogni settimana, per l’esattezza la miglior partita del mercoledì. Nel pacchetto acquistato dalla tv streaming americana, però, non era prevista la, ma i diritti arrivavano soltanto alla semidi ritorno. Per questo, niente trasmissione suVideo del match più atteso, ma solo su Sky e Mediaset. SportFace.

Advertising

DiMarzio : #UCLfinal | @LFC, volo cancellato per alcuni tifosi: hanno raggiunto Parigi col gommone per la finale col… - tvdellosport : IAN RUSH IN ESCLUSIVA DA PARIGI ?? L'ex stella di Liverpool e Juventus Ian Rush in esclusiva a Sportitalia analizza… - DiMarzio : #UCLfinal | @realmadrid, le ultime di formazione di #Ancelotti per la finale di stasera col @LFC - DieR23 : Non so se #Liverpool è #RealMadrid siano in assoluto il meglio che l'Europa del calcio può offrire, di certo entram… - godfilperama : @CR7Brasil @fwtstore liverpool 5x4 real (salah 3x, mané 1x e robertson 1x) (benzema 2x e vini jr 2x) -