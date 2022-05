Il Napoli Primavera vince contro il Genoa nel ritorno dei playout: gli azzurrini conquistano la salvezza (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Napoli Primavera conquista la salvezza nel campionato Primavera 1. Gli azzurri hanno battuto il Geno per 2-0 nel ritorno dei play out del campionato Primavera 1 al Centro Sportivo di Cercola. All’andata terminò 2-2 a Genova. Partita – azzurrini che comandano il gioco e sfiorano il gol sul finire di primo tempo con Pesce che da pochi metri manda alto. Ma la pressione viene coronata poco prima dell’ora di gioco: calcio di punizione di Vergara e stacco vincente di Saco. Al 65? il gol della sicurezza. Rigore per gli azzurri per fallo di mano in area Genoana. Tira dal dichetto Ambrosino che infila il 2-0. Al 90esimo rigore per il Genoa ed arriva l’ennesima prodezza di Idasiak che para il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIlconquista lanel campionato1. Gli azzurri hanno battuto il Geno per 2-0 neldei play out del campionato1 al Centro Sportivo di Cercola. All’andata terminò 2-2 a Genova. Partita –che comandano il gioco e sfiorano il gol sul finire di primo tempo con Pesce che da pochi metri manda alto. Ma la pressione viene coronata poco prima dell’ora di gioco: calcio di punizione di Vergara e stacconte di Saco. Al 65? il gol della sicurezza. Rigore per gli azzurri per fallo di mano in areana. Tira dal dichetto Ambrosino che infila il 2-0. Al 90esimo rigore per iled arriva l’ennesima prodezza di Idasiak che para il ...

