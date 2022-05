Sesso in carcere. All’Italia costerà 28 milioni di euro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ammettiamolo: la decisione del governo Draghi di occuparsi, in questa fase storica per il Paese, della sessualità dei detenuti, con l’annessa destinazione di ingenti risorse finanziarie, ha fatto sobbalzare sulla sedia anche il più brillante tifoso del “ce lo chiede l’europa”. Sesso in carcere, i 28 milioni stanziati dal Governo fanno discutere. Proprio ora che l’Italia è in bolletta Così, quando dai dicasteri della Giustizia e dell’Economia e Finanze è stato congiuntamente sbloccato lo stanziamento di ben 28,3 milioni di euro a sostegno della causa, in ordine sparso sono balenati anche nella mia mente: la guerra in Ucraina, le bollette di luce e gas, le famiglie italiane sempre più povere, le imminenti e insostenibili scadenze fiscali. E c’è anche molto altro, lo so. I tempi in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ammettiamolo: la decisione del governo Draghi di occuparsi, in questa fase storica per il Paese, della sessualità dei detenuti, con l’annessa destinazione di ingenti risorse finanziarie, ha fatto sobbalzare sulla sedia anche il più brillante tifoso del “ce lo chiede l’pa”.in, i 28stanziati dal Governo fanno discutere. Proprio ora che l’Italia è in bolletta Così, quando dai dicasteri della Giustizia e dell’Economia e Finanze è stato congiuntamente sbloccato lo stanziamento di ben 28,3dia sostegno della causa, in ordine sparso sono balenati anche nella mia mente: la guerra in Ucraina, le bollette di luce e gas, le famiglie italiane sempre più povere, le imminenti e insostenibili scadenze fiscali. E c’è anche molto altro, lo so. I tempi in ...

