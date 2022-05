Salvador Ramos: chi era il killer della strage a Uvalde. Quel messaggio alle 5 del mattino (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'autore del massacro della strage in Texas Roma, 25 maggio 2022 - Ha sparato e ucciso in maniera "terribile e incomprensibile". Salvador Rolando Ramos, l'autore della strage nella scuola del Texas , ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'autore del massacroin Texas Roma, 25 maggio 2022 - Ha sparato e ucciso in maniera "terribile e incomprensibile".Rolando, l'autorenella scuola del Texas , ...

Advertising

repubblica : Chi è Salvador Ramos, l'assassino di Uvalde: prima ha sparato alla nonna, poi la strage dei bambini - fanpage : Salvador Ramos, uno studente di 18 anni, ha sparato e ucciso 14 bambini e un’insegnante in una scuola elementare in… - RaiNews : Un massacro insensato: Salvador Ramos è uscito di casa armato fino ai denti dopo aver mostrato su Instagram i fucili - Frankf1842 : RT @fanpage: Salvador Ramos, uno studente di 18 anni, ha sparato e ucciso 14 bambini e un’insegnante in una scuola elementare in #Texas. C… - bombelli00 : RT @tg2rai: #UltimOra, #StatiUniti, sparatoria alla #RobbElementaryschool di Uvalde in #Texas. 21 vittime di cui 19 bambini e 2 adulti. Il… -