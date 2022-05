Tomaso Trussardi pazzo di lei | le foto su Instagram incantano tutti

Leggi su howtodofor

(Di sabato 21 maggio 2022) L’imprenditore dell’omonima casa di moda ed ex della showgirl Michelle Hunziker è stato visto di recente in dolce compagnia. Chi è la giovane donna che ha attirato le attenzione dell’imprenditore lombardo?è un noto imprenditore, a capo dell’omonima azienda di moda ereditata dal padre Nicola, morto in un incidente stradale nel 1999 nei pressi di Milano.è diventato molto celebre a motivo della sua relazione con la showgirl Michelle Hunziker, moglie di Eros Ramazzotti. Con l’artista di origine svizzera,ha avuto due figlie. Da un pò di tempo sembra però che i due non stiano più assieme. I protagonisti della vicenda non hanno rilasciato in merito alcuna dichiarazione. Tuttavia, i loro movimenti sono seguiti da numerose riviste di gossip. Di recente, durante un’occasione ...