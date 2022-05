Svezia in allarme, mobilitazione dei soldati verso le frontiere orientali. Firmata la domanda di adesione alla Nato (Di martedì 17 maggio 2022) La guerra voluta dalla Russia contro l'Ucraina ha spinto la Svezia tra le braccia della Nato. Ma non solo. Ora il Paese scandinavo spinge sull'acceleratore perché l'adesione al... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 17 maggio 2022) La guerra voluta dRussia contro l'Ucraina ha spinto latra le braccia della. Ma non solo. Ora il Paese scandinavo spinge sull'acceleratore perché l'al...

Advertising

Gazzettino : Svezia in allarme, mobilitazione dei soldati verso le frontiere orientali. Firmata la domanda di adesione alla Nato - NATOlizer : Svezia in allarme, mobilitazione dei soldati verso le frontiere orientali. Firmata la domanda di adesione...… - donatellamansu1 : @Agenzia_Ansa Tornasse in russia a casa sua ..invece di andare a rubare (i territori) a casa di altri chiaramente S… - Mariari30057064 : RT @Restart_Rai: ?? L'ingresso di Svezia e Finlandia non lo ha chiesto la Nato, ma l'allarme che l'invasione dell'Ucraina ha scatenato. #… - paoloigna1 : RT @Restart_Rai: ?? L'ingresso di Svezia e Finlandia non lo ha chiesto la Nato, ma l'allarme che l'invasione dell'Ucraina ha scatenato. #… -