Barù dopo l'inaugurazione confessa: "Io ci ho provato con lei, ecco com'è finita la serata". fan in delirio, cos'è successo (Di giovedì 12 maggio 2022) Barù Gaetani ha finalmente svelato il motivo che lo ha tenuto lontano da Jessica Selassiè, e cioè i sentimenti che lo hanno sempre legato a un'altra donna, anche durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Quest'anno il reality condotto da Alfonso Signorini è stato teatro di diverse storie d'amore. C'è stato il triangolo amoroso, formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Poi c'è stato l'amore difficile tra Lulù e Manuel, finito poco dopo la loro uscita dalla casa più spiata d'Italia. Infine c'è stato l'amore mai nato ma sempre sperato tra la prima delle principesse e l'affascinante nobile. Barù è entrato nel Grande Fratello Vip quando Jessica Selassiè pensava di aver perso ogni speranza di trovare un uomo. Tutti i bellocci entrati nella casa, infatti, avevano volto lo sguardo verso le sue amiche. Ma è ... (Di giovedì 12 maggio 2022)Gaetani ha finalmente svelato il motivo che lo ha tenuto lontano da Jessica Selassiè, e cioè i sentimenti che lo hanno sempre legato a un'altra donna, anche durante la sua permanenza al Grande Fratello Vip. Quest'anno il reality condotto da Alfonso Signorini è stato teatro di diverse storie d'amore. C'è stato il triangolo amoroso, formato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. Poi c'è stato l'amore difficile tra Lulù e Manuel, finito pocola loro uscita dalla casa più spiata d'Italia. Infine c'è stato l'amore mai nato ma sempre sperato tra la prima delle principesse e l'affascinante nobile.è entrato nel Grande Fratello Vip quando Jessica Selassiè pensava di aver perso ogni speranza di trovare un uomo. Tutti i bellocci entrati nella casa, infatti, avevano volto lo sguardo verso le sue amiche.

SeleneAE : L'INTERVISTA DI CLARISSA È DELLO STESSO GIORNO DI QUELLA DI BARU, GIORNO DELL'INAUGURAZIONE. SERA IN CUI PRATICAM… - gattanera130 : RT @_mariells: però per essere la prima volta che Clarissa vedeva Baru, dopo la finale, lo conosce così bene e conosce benissimo la schizot… - _jenniferebadu_ : RT @AHaonthefloor1: No ma sto bene dopo quel 'Io adoro Barù, lo amo proprio', si si ????. #jeru - DiziCm : RT @Giuls8989: Io voglio solo sapere BARU CHE CAZZO HAI FATTO PER RICONQUISTARE MAMMA E TUTTO IL PACCHETTO DOPO VERISSIMO HORROR #jeru - Clara54960306 : Raga ma Baru dopo “da stasera si tromba” può mai arrabbiarsi per TK #jeru -