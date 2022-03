Brescia Perugia: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 1 marzo 2022) Brescia Perugia è una partita della 27° giornata di Serie B che si disputerà al Rigamonti martedì 1° marzo alle ore 18.30. Da una parte abbiamo le Rondinelle intente a proseguire il loro cammino verso la Serie A, dall’altra il Perugia che invece segue il gruppetto della zona playoff ed è reduce dal ko contro il Benevento. Brescia Perugia: probabili formazioni La recente battua d’arresto contro il Como ha impedito ad Inzaghi di consolidare il primato e ha permesso a Lecce e Cremonese, le prime due squadre della classifica, di posizionarsi in avanti. Tuttavia il pari ottenuto contro i corregionali comaschi non deve essere vissuto da un collettivo in piena corsa per la vetta della B. Brescia (4-3-3): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 1 marzo 2022)è una partita della 27° giornata di Serie B che si disputerà al Rigamonti martedì 1° marzo alle ore 18.30. Da una parte abbiamo le Rondinelle intente a proseguire il loro cammino verso la Serie A, dall’altra ilche invece segue il gruppetto della zona playoff ed è reduce dal ko contro il Benevento.La recente battua d’arresto contro il Como ha impedito ad Inzaghi di consolidare il primato e ha permesso a Lecce e Cremonese, le prime due squadre della classifica, di posizionarsi in avanti. Tuttavia il pari ottenuto contro i corregionali comaschi non deve essere vissuto da un collettivo in piena corsa per la vetta della B.(4-3-3): Joronen; Karacic, Cistana, Mangraviti, Pajac; ...

Advertising

BresciaOfficial : DA SENTIRSI MALEEE! ANDIAMOOOOO ???????????? Brescia batte in rimonta il Perugia per 2-1! ???? #BREPER #SerieBKT… - BresciaOfficial : ? ?? | GOLLL!!! Al minuto 84° Palacio segna per il Brescia. Brescia ?? Perugia 2 - 1 #BREPER #SerieBKT… - psb_original : Brescia-Perugia, Inzaghi: 'Bisogna sottolineare che siamo ad undici risultati consecutivi. La cosa più bella di Pal… - psb_original : Brescia-Perugia, Alvini: 'In undici non l'avremmo mai persa' #SerieB - 24Trends_Italia : 1. Giorgio Pasotti - 100mille+ 2. Chernobyl - 50mille+ 3. Grease - 50mille+ 4. Kharkiv - 50mille+ 5. Brescia Perug… -