Guerra Ucraina, Galtier: “Non possiamo incolpare tutte le persone russe” (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore del Nizza, Cristophe Galtier, è intervenuto in conferenza stampa, dicendo la sua in merito al conflitto tra Russia e Ucraina: “Dobbiamo dare tutto il nostro supporto al popolo ucraino, in particolare a giocatori e allenatori“. Il tecnico si è poi soffermato sulla questione Monaco. Il club è infatti finito nell’occhio del ciclone in quanto il proprietario, Dimitri Rybolovlev, è russo: “Non avrei problemi a scendere in campo contro di loro. Non possiamo incolpare ogni singola persona di nazionalità russa“. Non sta vivendo un periodo facile il numero uno del club monegasco, così come i suoi connazionali che svolgono il suo stesso ruolo. Basti pensare che, pochi giorni fa, Roman Abramovich ha rinunciato alla gestione del suo club. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’allenatore del Nizza, Cristophe, è intervenuto in conferenza stampa, dicendo la sua in merito al conflitto tra Russia e: “Dobbiamo dare tutto il nostro supporto al popolo ucraino, in particolare a giocatori e allenatori“. Il tecnico si è poi soffermato sulla questione Monaco. Il club è infatti finito nell’occhio del ciclone in quanto il proprietario, Dimitri Rybolovlev, è russo: “Non avrei problemi a scendere in campo contro di loro. Nonogni singola persona di nazionalità russa“. Non sta vivendo un periodo facile il numero uno del club monegasco, così come i suoi connazionali che svolgono il suo stesso ruolo. Basti pensare che, pochi giorni fa, Roman Abramovich ha rinunciato alla gestione del suo club. SportFace.

Advertising

Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - GiuseppeConteIT : Facciamo tesoro delle parole del Papa. In queste ore l’Ucraina è sconvolta dalla guerra e a pagarne il prezzo più a… - ChicoCayetano : RT @DinaFrignani: Quando Renzi propose Angela Merkel come mediatrice nella guerra Ucraina Russia tanti lo hanno deriso, mentre ora la Russi… - RossEleven : RT @vincenzodimaio: RUSSIA-UCRAINA: UN CONFRONTO CON IL GLOBALISMO di Alexander Dugin Questa non è una guerra con l’Ucraina. È un confronto… -