Berlino, Angela Merkel fa la spesa e le scippano il portafogli (Di sabato 26 febbraio 2022) A quasi tre mesi dall'addio ufficiale alla Cancelleria, Angela Merkel è stata derubata dei documenti più importanti e non solo. Nel portafogli, infatti, oltre ai contanti e alla carta di credito erano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 febbraio 2022) A quasi tre mesi dall'addio ufficiale alla Cancelleria,è stata derubata dei documenti più importanti e non solo. Nel, infatti, oltre ai contanti e alla carta di credito erano ...

