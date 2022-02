Russia Ucraina diretta. A Kiev si combatte. Zelensky: «Questa notte si decide il nostro destino» (Di venerdì 25 febbraio 2022) «L'Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra»: lo ha detto un consigliere del ministro dell'Interno... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 febbraio 2022) «L'si aspetta un attacco dei tank russi aoggi, che potrebbe essere il giorno più difficile della guerra»: lo ha detto un consigliere del ministro dell'Interno...

Advertising

valigiablu : Crisi Russia-Ucraina: come seguire le notizie in tempo reale in modo responsabile - Palazzo_Chigi : Draghi: Il Governo condanna l’attacco della Russia all’#Ucraina, ingiustificato e ingiustificabile. L’Italia è vici… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - danieledv79 : RT @King_Raffo: Cani e gatti portati in salvo dalla #Guerra dai loro padroni in #Ucraina #UkraineRussia #UkraineUnderAttack #WARINUKRAINE… - SaraPri : RT @ilpost: Nonostante negli ultimi anni il presidente russo Vladimir Putin abbia cercato di reprimere il dissenso in Russia, ci sono state… -