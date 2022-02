Short track | Andrea Gios sul caso Fontana-Lobello | “Troveremo una soluzione”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Basi di una riconciliazione? Lo scopriremo. Nei fatti, la polemica scoppiata tra Ariannae la Federghiacco relativamente al ruolo del coach/marito della campionessa valtellinese nella squadra azzurra diha dato modo a tanti di valutare e di parlare. Nel corso dei Giochi Invernali di Pechino, dove l’Italia ha ottenuto quattro medaglia e la fuoriclasse lombarda tre (1 oro e due argenti) diventando la sportiva italiana più medagliata della storia degli sport invernali e quella con più podi all-time a livello mondiale nella propria disciplina, i contrasti sulla gestione interna sono stati evidenti e sono volati i cosiddetti stracci tra l’atleta e il n.1 della FISG,. In questa situazione da considerare le dichiarazioni di Anthony(marito di ...

Per Fontana, ancor di più, una rassegna storica con tre medaglie all'attivo nello(1 oro, 2 argenti) e il record di atleta con più podi nello sport invernale italiano, nonché n.1 a ...... partendo da un'edizione precedente invernale in doppia cifra, mai c'era stata una crescita così ampia, andando a medaglia in due delle 4 nuove specialità miste (la staffetta die il ...Lo scopriremo. Nei fatti, la polemica scoppiata tra Arianna Fontana e la Federghiacco relativamente al ruolo del coach/marito della campionessa valtellinese nella squadra azzurra di short track ha ...OROArianna Fontana (short track, 500 metri);Stefania Constantini, Amos Mosaner (curling, doppio misto).ARGENTOFrancesca Lollobrigida (pattinaggio velocità, 3.000 mt);Arianna Fontana, Martina ...