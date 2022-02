Sondaggi politici, la rimonta di Fratelli d’Italia: il PD è più vicino. Lega e M5S perdono ancora voti (Di sabato 19 febbraio 2022) Il divario tra il Partito Democratico e Fratelli d’Italia è tornato ad assottigliarsi, mentre la Lega prosegue la sua discesa in termini di consensi. Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, il PD è ancora il partito preferito dagli italiani con il 21%, stesso risultato ottenuto nel Sondaggio di 15 giorni fa. Tuttavia, se L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 19 febbraio 2022) Il divario tra il Partito Democratico eè tornato ad assottigliarsi, mentre laprosegue la sua discesa in termini di consensi. Stando alla Supermedia elaborata da YouTrend per AGI, il PD èil partito preferito dagli italiani con il 21%, stesso risultato ottenuto nelo di 15 giorni fa. Tuttavia, se L'articolo NewNotizie.it.

