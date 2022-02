VIDEO: l’attacco finale di Klaebo nella team sprint maschile. Sesto posto per l’Italia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Johannes Hoesflot Klaebo ha fatto la differenza nella parte conclusiva della team sprint maschile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La stella norvegese ha potuto festeggiare all’arrivo insieme a Erik Valnes dopo un deciso attacco sulla salita finale. Il vincitore della sfida individuale contro il nostro Federico Pellegrino ha completato la corsa sul Iivo Niskanen/Joni Maki (Svezia) e Alexander Bolshunov/ Alexander Terentev (Norvegia), rispettivamente in seconda e terza piazza. Sesto posto nella finale per Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. Gli azzurri hanno ceduto nella quinta frazione, la penultima delle sei previste. I nostri connazionali completano alle spalle di William Poromaa/Oskar Svensson (Svezia) e Antoine Cyr/Graham Ritchie ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Johannes Hoesflot Klaebo ha fatto la differenza nella parte conclusiva dellaalle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La stella norvegese ha potuto festeggiare all’arrivo insieme a Erik Valnes dopo un deciso attacco sulla salita. Il vincitore della sfida individuale contro il nostro Federico Pellegrino ha completato la corsa sul Iivo Niskanen/Joni Maki (Svezia) e Alexander Bolshunov/ Alexander Terentev (Norvegia), rispettivamente in seconda e terza piazza.nellaper Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino. Gli azzurri hanno ceduto nella quinta frazione, la penultima delle sei previste. I nostri connazionali completano alle spalle di William Poromaa/Oskar Svensson (Svezia) e Antoine Cyr/Graham Ritchie ...

Advertising

osamundR : RT @osamundR: ???????????? L'inno russo è stato suonato nella trasmissione Reuters da Kiev, in Ucraina. L'Ucraina continua a denunciare i siti… - IFrangioni : RT @conenrico1: @91_phoebe Aspiranti finaliste: ieri mattina Sole durante l'attacco di Katia a Miri: 'le avrei tirato in faccia il cuscino,… - livic751 : RT @osamundR: ???????????? L'inno russo è stato suonato nella trasmissione Reuters da Kiev, in Ucraina. L'Ucraina continua a denunciare i siti… - osamundR : ???????????? L'inno russo è stato suonato nella trasmissione Reuters da Kiev, in Ucraina. L'Ucraina continua a denuncia… - Ema_n_u_e_l_e : RT @AmbasciataUSA: .@POTUS Biden: Gli Stati Uniti sono pronti a continuare a impegnarsi nella diplomazia, ma siamo anche pronti a risponder… -