Sci alpino, Luca De Aliprandini a 4 decimi dalla medaglia in gigante: serve la seconda manche della vita per sperare (Di domenica 13 febbraio 2022) A cinque decimi dalla medaglia d’oro, a quattro dal podio. Luca De Aliprandini riparte da questo distacco nella seconda manche del gigante delle Olimpiadi di Pechino 2022, con l’obiettivo di rimontare e provare a salire per la prima volta in carriera sul podio olimpico. L’azzurro ha chiuso al sesto posto a metà gara al termine di una prestazione con qualche sbavatura di troppo, che gli è costata centesimi preziosi. Il rimpianto è soprattutto l’intraversata sul finale, che è costata al nativo di Cles almeno due decimi. Senza quella imprecisione De Aliprandini sarebbe ancora più vicino al gruppo di testa e davvero la lotta per un posto sul podio sarebbe ancora più serrata. Questo non significa assolutamente che ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) A cinqued’oro, a quattro dal podio.Deriparte da questo distacco nelladeldelle Olimpiadi di Pechino 2022, con l’obiettivo di rimontare e provare a salire per la prima volta in carriera sul podio olimpico. L’azzurro ha chiuso al sesto posto a metà gara al termine di una prestazione con qualche sbavatura di troppo, che gli è costata centesimi preziosi. Il rimpianto è soprattutto l’intraversata sul finale, che è costata al nativo di Cles almeno due. Senza quella imprecisione Desarebbe ancora più vicino al gruppo di testa e davvero la lotta per un posto sul podio sarebbe ancora più serrata. Questo non significa assolutamente che ...

