LIVE Salto con gli sci, NH uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: trionfa Ryoyu Kobayashi! I veterani Fettner e Kubacki sul podio (Di domenica 6 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.46: Grazie per averci seguito, appuntamento a domani per la gara a squadre mista dove non ci sarà l'Italia. Buona domenica! 13.45: Oro al Giappone con il più atteso, Ryoyu Kobayashi, argento all'Austria con Manuel Fettner, bronzo alla Polonia con Dawid Kubacki. Questo il podio del Normal Hill a Pechino 2022 13.42: A completare la top ten lo sloveno Prevc, quarto, il russo Klimov quinto, il polacco Stoch sesto, il norvegese Lindvik settimo, il russo Sadreev ottavo, lo sloveno Zajc nono e l'austriaco Kraft decimo 13.40: Ryoyu Kobayashi, 50 anni dopo la tripletta giapponese di Sapporo, va a vincere il suo primo oro olimpico dopo aver trionfato nella Tournèe dei 4 Trampolini.

