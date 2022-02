Diciannovenne accoltellato nel Napoletano: si indaga sulle cause dell’aggressione (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – Un giovane di 19 anni è stato accoltellato da un 18enne a Marigliano (Napoli) per ragioni ancora non accertate. Il 19enne è stato soccorso dai Carabinieri, che lo hanno trovato a terra sanguinante in via Pontecitra, e trasportato all’ ospedale “S. Maria della Carità”, di Nola, dove è ricoverato. E’ stato colpito con un coltello a serramanico ad una gamba ed al braccio destro. I Carabinieri hanno arrestato il feritore, che era stato denunciato in passato per percosse, ed hanno recuperato il coltello. I militari stanno cercando di ricostruire le cause dell’aggressione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 5 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – Un giovane di 19 anni è statoda un 18enne a Marigliano (Napoli) per ragioni ancora non accertate. Il 19enne è stato soccorso dai Carabinieri, che lo hanno trovato a terra sanguinante in via Pontecitra, e trasportato all’ ospedale “S. Maria della Carità”, di Nola, dove è ricoverato. E’ stato colpito con un coltello a serramanico ad una gamba ed al braccio destro. I Carabinieri hanno arrestato il feritore, che era stato denunciato in passato per percosse, ed hanno recuperato il coltello. I militari stanno cercando di ricostruire le. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

