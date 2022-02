Calcio a 5, Europei 2022: super rimonta del Portogallo che vola in finale, Spagna eliminata (Di venerdì 4 febbraio 2022) super rimonta del Portogallo in semifinale degli Europei 2022 di Calcio a 5 contro la Spagna: 3-2 deciso negli ultimissimi minuti e così i lusitani volano in finale della manifestazione continentale, dove sfideranno la Russia che nel pomeriggio aveva eliminato l’Ucraina. A lungo avanti nel punteggio, gli iberici calano vertiginosamente nel finale e arriva la rimonta che spedisce in finale il Portogallo. Grossa delusione per la Spagna che ha assaporato a lungo la finale. Il Portogallo parte male, anzi, malissimo e dopo nemmeno venti secondi di gioco la Spagna si porta subito in ... Leggi su sportface (Di venerdì 4 febbraio 2022)delin semideglidia 5 contro la: 3-2 deciso negli ultimissimi minuti e così i lusitanino indella manifestazione continentale, dove sfideranno la Russia che nel pomeriggio aveva eliminato l’Ucraina. A lungo avanti nel punteggio, gli iberici calano vertiginosamente nele arriva lache spedisce inil. Grossa delusione per lache ha assaporato a lungo la. Ilparte male, anzi, malissimo e dopo nemmeno venti secondi di gioco lasi porta subito in ...

Advertising

WeAreTennisITA : Lo scorso anno ha festeggiato con la nazionale azzurra dopo gli Europei di calcio, quest'anno ospite a #Sanremo2022… - sportface2016 : #Calcio a 5, #Europei 2022: super rimonta del #Portogallo che vola in finale, #Spagna eliminata - _Sport_Calcio_ : Sei mesi dopo gli ori di Tokyo, Marcell Jacobs torna in pista! ?????? La sua stagione parte con i 60 metri del meeting… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Sei mesi dopo gli ori di Tokyo, Marcell Jacobs torna in pista! ?????? La sua stagione parte con i 60 metri del meeting indo… - IldePanero : @GianpieroScanu Come per gli europei di calcio anche in qst Olimpiadi il look è stato disastroso.. -