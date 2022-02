Pagamento pensioni febbraio: il calendario del ritiro (Di martedì 1 febbraio 2022) Anche il mese di febbraio vede il Pagamento delle pensioni elargito in modo anticipato: ecco il calendario del ritiro Anche per quanto riguarda il mese di febbraio i pensionati d’Italia devono ritirare l’assegno previdenziale in modo “anticipato”, ovvero non più ad inizio del mese corrente ma sul finire di quello precedente, rispettando un rigido calendario L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 1 febbraio 2022) Anche il mese divede ildelleelargito in modo anticipato: ecco ildelAnche per quanto riguarda il mese dii pensionati d’Italia devono ritirare l’assegno previdenziale in modo “anticipato”, ovvero non più ad inizio del mese corrente ma sul finire di quello precedente, rispettando un rigidoL'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

CorriereCitta : Pagamento pensioni febbraio 2022, quando arriva il bonifico: data e calendario - SocialPNews : L' #INPS anticipa il #PAGAMENTO della #pensione di #marzo 2022. L'ordinanza del capo della Protezione Civile uffici… - TrendOnline : L' #INPS anticipa il #PAGAMENTO della #pensione di #marzo 2022. L'ordinanza del capo della Protezione Civile uffici… - DavideBattin : RT @EasyInve: In Italia sono in pagamento 423mila pensioni per il settore privato e 53mila per il settore pubblico con durata di oltre 40 a… - TrendOnline : #PagamentoNaspi di febbraio: ecco il calendario, ma attenzione?! Cambiamenti e riduzioni degli importi del 3% per… -