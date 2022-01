Ostia | picchiata e costretta alle nozze | 14enne del Bangladesh si ribella e denuncia la famiglia

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Era tutto pronto per il matrimonio, ma la futura sposa ha detto 'no'. Tutto normale fin qui, se non fosse che la protagonista è unae che leerano state combinate dai genitori, due ...

Tutto normale fin qui, se non fosse che la protagonista è una 14enne e che le nozze erano state combinate dai genitori, due cittadini del Bangladesh residenti a. Denunciati dalla giovane, sono ...E i soprusi a sfondo religioso non mancano neppure a casa nostra, come dimostrano i fatti di cronaca più recenti, come quello della 14enne bengalese die minacciata dalla sua stessa ...Era tutto pronto per il matrimonio, ma la futura sposa ha detto "no". Tutto normale fin qui, se non fosse che la protagonista è una 14enne e che le nozze erano state combinate ...Non voleva stare a quelle regole, che riteneva inutili, violente e oppressive. E’ per questo lei, una ragazzina di appena 14 anni, si è sempre ribellata agli atteggiamenti della madre e del fratello, ...