Al rigore di Bernardeschi, Manning ha deciso che sarebbe stato Insigne l’uomo simbolo del Toronto (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È un lunghissimo reportage quello con cui The Athletic racconta quando, perché e come il Toronto ha deciso di puntare su Lorenzo Insigne come uomo immagine del club. Parte dalla frustrazione di Bill Manning, il presidente, di fronte alla miseria di 7.970 spettatori nella partita persa contro l’Inter Miami, sesta sconfitta consecutiva. Era giunto il momento di una svolta, di un colpo ad effetto per risollevare il club e l’umore della tifoseria. La lampadina si è accesa quando Bernardeschi ha segnato il rigore nella finale degli Europei contro l’Inghilterra. Manning osservò con profonda attenzione la gioia di Little Italy, le migliaia di persone scese in strada a festeggiare. Manning ha cominciato a pensare ed è andato subito a guardare quali fossero i ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 26 gennaio 2022) È un lunghissimo reportage quello con cui The Athletic racconta quando, perché e come ilhadi puntare su Lorenzocome uomo immagine del club. Parte dalla frustrazione di Bill, il presidente, di fronte alla miseria di 7.970 spettatori nella partita persa contro l’Inter Miami, sesta sconfitta consecutiva. Era giunto il momento di una svolta, di un colpo ad effetto per risollevare il club e l’umore della tifoseria. La lampadina si è accesa quandoha segnato ilnella finale degli Europei contro l’Inghilterra.osservò con profonda attenzione la gioia di Little Italy, le migliaia di persone scese in strada a festeggiare.ha cominciato a pensare ed è andato subito a guardare quali fossero i ...

