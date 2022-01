Cina, finanza, gas. Kortunov spiega i timori di Putin (Di martedì 25 gennaio 2022) Vladimir Putin “dovrebbe pensarci due volte” a invadere l’Ucraina. Andrey Kortunov, direttore del Consiglio russo per gli Affari internazionali (Riac), è convinto che anche lo “zar” abbia un suo Rubicone. La Russia sta per invadere l’Ucraina? Spero di no. Non faccio parte dell’inner circle di Putin e non posso dirlo con certezza, ma ho seri dubbi sull’ipotesi di un’invasione diretta. Perché? Ci sono due ragioni per cui è poco plausibile. La prima: la Russia ha troppo da perdere. L’Ucraina è un magro guadagno a confronto di un nuovo ciclo di severe sanzioni occidentali. La seconda: un’invasione manderebbe all’aria gli accordi di Minsk, che la Russia non vuole perdere. Anche se riuscisse davvero a invadere l’Ucraina – e sarebbe un’impresa formidabile – non è detto che riesca a soggiogarla. Putin si fermerà? Mettiamo da ... Leggi su formiche (Di martedì 25 gennaio 2022) Vladimir“dovrebbe pensarci due volte” a invadere l’Ucraina. Andrey, direttore del Consiglio russo per gli Affari internazionali (Riac), è convinto che anche lo “zar” abbia un suo Rubicone. La Russia sta per invadere l’Ucraina? Spero di no. Non faccio parte dell’inner circle die non posso dirlo con certezza, ma ho seri dubbi sull’ipotesi di un’invasione diretta. Perché? Ci sono due ragioni per cui è poco plausibile. La prima: la Russia ha troppo da perdere. L’Ucraina è un magro guadagno a confronto di un nuovo ciclo di severe sanzioni occidentali. La seconda: un’invasione manderebbe all’aria gli accordi di Minsk, che la Russia non vuole perdere. Anche se riuscisse davvero a invadere l’Ucraina – e sarebbe un’impresa formidabile – non è detto che riesca a soggiogarla.si fermerà? Mettiamo da ...

Advertising

pbrex668 : @chiccotesta @LucioMalan Alla Cina non interessa diminuire l'inquinamento. Alla Cina interessa trarre profitto dall… - orl_salvo : @stillers1971 @C1961Interista È contenuto anche nei documenti pubblicati dalla stessa Inter. Leggi gli articoli di… - radioitaliacina : Cina: in arrivo le Olimpiadi invernali, le prime carbon neutral della storia - radiolombardia : Operazione della guardia di finanza di #Como, sequestrate migliaia di forbici con marchio #madeinitaly ma provenien… - varesenews : La Finanza di Como sequestra un carico di utensili made in Cina -

Ultime Notizie dalla rete : Cina finanza SPY FINANZA/ Ue vs. Russia, una follia che terremota anche la Germania E soprattutto una frase: "Le sanzioni europee stanno solo spingendo Mosca sempre più fra le braccia della Cina, un errore madornale". Il tutto alla vigilia proprio del vertice Ue di ieri sul capitolo ...

TLC, Corte dei Conti Ue: "Europa in ritardo su obiettivi 5G. Necessario accelerare" Ma sei degli otto maggiori fornitori " ad esempio Huawei (Cina) e Samsung (Corea del Sud) " hanno la propria sede principale in Paesi non - Ue dove la legislazione può differire notevolmente dalle ...

Cina, finanza, gas. Kortunov spiega i timori di Putin Formiche.net Un maxi-sequestro di forbici in dogana Un carico di 126mila forbici e altri utensili da taglio, confezionati in 1.138 scatole, importati dalla Cina e pronti per la vendita al dettaglio, è stato messo sotto sequestro dai militari della Guar ...

Remy Cointraeu: crescita III trim sopra attese, fatturato 9 mesi a 1,09mld (+39%) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Il gruppo produttori di alcolici, Remy Cointreau ha registrato un ulteriore marcato aumento del fatturato nel terzo trimestre del suo anno finanziario a ...

E soprattutto una frase: "Le sanzioni europee stanno solo spingendo Mosca sempre più fra le braccia della, un errore madornale". Il tutto alla vigilia proprio del vertice Ue di ieri sul capitolo ...Ma sei degli otto maggiori fornitori " ad esempio Huawei () e Samsung (Corea del Sud) " hanno la propria sede principale in Paesi non - Ue dove la legislazione può differire notevolmente dalle ...Un carico di 126mila forbici e altri utensili da taglio, confezionati in 1.138 scatole, importati dalla Cina e pronti per la vendita al dettaglio, è stato messo sotto sequestro dai militari della Guar ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 gen - Il gruppo produttori di alcolici, Remy Cointreau ha registrato un ulteriore marcato aumento del fatturato nel terzo trimestre del suo anno finanziario a ...