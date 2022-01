Affitto stadio mai pagato: il Comune mette in mora il Napoli per il Maradona (Di giovedì 20 gennaio 2022) Come riportato da Fanpage è arrivata la diffida del Comune di Napoli per la SSCNapoli in merito agli affitti dello stadio Maradona “Il Calcio Napoli non paga l’Affitto dello stadio Maradona di circa un milione di euro all’anno. Arrivata la diffida e messa in mora del Comune”. A rivelarlo il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche, che ha avuto un’interlocuzione in questi mesi con l’amministrazione comunale sulla questione della convenzione dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Da quando nell’ottobre del 2019 è entrata in vigore la convenzione per la gestione dello stadio Maradona, il Napoli non avrebbe mai ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 20 gennaio 2022) Come riportato da Fanpage è arrivata la diffida deldiper la SSCin merito agli affitti dello“Il Calcionon paga l’dellodi circa un milione di euro all’anno. Arrivata la diffida e messa indel”. A rivelarlo il consigliere comunale Nino Simeone, presidente della commissione Opere Pubbliche, che ha avuto un’interlocuzione in questi mesi con l’amministrazione comunale sulla questione della convenzione dell’impianto sportivo di Fuorigrotta. Da quando nell’ottobre del 2019 è entrata in vigore la convenzione per la gestione dello, ilnon avrebbe mai ...

