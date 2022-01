La pillola anti Covid a 21 pazienti positivi | somministrata a domicilio e in ospedale E' boom anche di cure monoclonali

(Di venerdì 14 gennaio 2022) ANCONA - In poco più di una settimana, sono saliti a 21 itrattati con il Molnupiravir , l'virale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di emergenza con Decreto del ...

Sono loro a stabilire se un contagiato che presenti sintomi sia candidabile all'utilizzo degli anticorpi monoclonali o a cure domiciliari come laCovid. 'La criticità maggiore è proprio ...Distribuita anche nelle Marche il 4 gennaio, laCovid è andata ad ingrossare le fila delle cure domiciliari che hanno il compito di frenare, caso per caso, l'effetto tsunami del virus ...ANCONA - In poco più di una settimana, sono saliti a 21 i pazienti Covid trattati con il Molnupiravir, l’antivirale orale (autorizzato per una distribuzione in condizioni di ...Pisa, 12 gennaio 2022. Sul territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest sono già otto i pazienti positivi che stanno curando il Covid 19 con i medicinali antivirali. Due sono a Viareggio, uno a ...