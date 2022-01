Uomini e Donne, anticipazioni 11 gennaio: Luca tronista. segnalazione shock per Gemma su Leonardo e l’addio (Di martedì 11 gennaio 2022) Uomini e Donne, anticipazioni 11 gennaio: grande puntata oggi, tra Trono Classico e Trono Over! Cosa succederà? Uomini e Donne, anticipazioni 11 gennaio: Roberta Ilaria Giusti sceglie Samuele Carniani. Luca Salatino sul Trono Il pubblico dovrebbe vedere la tanto attesa uscita dalla trasmissione di Roberta con il corteggiatore scelto, che sappiamo essere Samuele. Tuttavia Luca supererà presto la sua delusione, perché Maria De Filippi gli proporrà di salire sul Trono. Brutta segnalazione per Gemma Galgani Vedremo che, come i telespettatori di “Uomini e Donne” già si immaginavano, per Gemma andrà male anche con ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 11 gennaio 2022)11: grande puntata oggi, tra Trono Classico e Trono Over! Cosa succederà?11: Roberta Ilaria Giusti sceglie Samuele Carniani.Salatino sul Trono Il pubblico dovrebbe vedere la tanto attesa uscita dalla trasmissione di Roberta con il corteggiatore scelto, che sappiamo essere Samuele. Tuttaviasupererà presto la sua delusione, perché Maria De Filippi gli proporrà di salire sul Trono. BruttaperGalgani Vedremo che, come i telespettatori di “” già si immaginavano, perandrà male anche con ...

