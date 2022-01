Raggi in fila per fare il tampone in incognito. Calenda la attacca: dica se si è vaccinata (Di lunedì 10 gennaio 2022) Virginia Raggi in fila davanti alla farmacia di Piazzale delle Medaglie d’Oro, zona Balduina, per fare il tampone. Nonostante cappuccio e mascherina, l’ex sindaca è stata riconosciuta e la foto che la mostra in fila per tamponarsi, come migliaia di romani in questi giorni, è finita in cronaca di Roma su Repubblica. “La foto – ha scritto domenica il quotidiano – è materiale da chat. Rimbalza di cellulare in cellulare in Campidoglio. Offre l’occasione per attaccare ancora una volta Raggi. La pentastellata è stata contagiata dal Covid a novembre 2020 e per mesi ha ribadito di avere anticorpi a sufficienza. Mai un appello a favore della vaccinazione, l’ex inquilina di palazzo Senatorio in campagna elettorale ha optato per la libertà di scelta. E adesso c’è chi tra gli ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Virginiaindavanti alla farmacia di Piazzale delle Medaglie d’Oro, zona Balduina, peril. Nonostante cappuccio e mascherina, l’ex sindaca è stata riconosciuta e la foto che la mostra inper tamponarsi, come migliaia di romani in questi giorni, è finita in cronaca di Roma su Repubblica. “La foto – ha scritto domenica il quotidiano – è materiale da chat. Rimbalza di cellulare in cellulare in Campidoglio. Offre l’occasione perre ancora una volta. La pentastellata è stata contagiata dal Covid a novembre 2020 e per mesi ha ribadito di avere anticorpi a sufficienza. Mai un appello a favore della vaccinazione, l’ex inquilina di palazzo Senatorio in campagna elettorale ha optato per la libertà di scelta. E adesso c’è chi tra gli ...

