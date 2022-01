Non è vero che la Bbc paga degli attori «per fingersi ammalati di Covid» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 29 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si sostiene che un uomo di nome Henry Dyne ripreso su di un letto in ospedale in un servizio della Bbc sarebbe in realtà un attore pagato per fingere. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «LA PANDEMIA INVENTATA !!!!! LA BBC paga attori PER fingersi ammalati DI Covid; HENRY DYNE, PREMIATO ATTORE DELLE ‘CRISI’, VIENE RICONOSCIUTO E SMASCHERATO !». Si tratta di una notizia falsa. Il servizio della Bbc in questione è andato in onda a luglio 2021, come si può verificare qui. Nel servizio veniva intervistato su di un letto di ospedale un ragazzo di 28 anni di nome Henry Dyne che raccontava di essersi ammalato gravemente di Covid-19 e ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il 29 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un video in cui si sostiene che un uomo di nome Henry Dyne ripreso su di un letto in ospedale in un servizio della Bbc sarebbe in realtà un attoreto per fingere. Le immagini sono accompagnate da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «LA PANDEMIA INVENTATA !!!!! LA BBCPERDI; HENRY DYNE, PREMIATO ATTORE DELLE ‘CRISI’, VIENE RICONOSCIUTO E SMASCHERATO !». Si tratta di una notizia falsa. Il servizio della Bbc in questione è andato in onda a luglio 2021, come si può verificare qui. Nel servizio veniva intervistato su di un letto di ospedale un ragazzo di 28 anni di nome Henry Dyne che raccontava di essersi ammalato gravemente di-19 e ...

FratellidItalia : ?? Un governo che proroga il reddito di cittadinanza ma non difende il lavoro vero, si può veramente definire “dei m… - BentivogliMarco : Per fortuna alcune amministrazioni pubbliche non si accodano alla propaganda. Sono la dimostrazione pratica che l… - fattoquotidiano : Antonio Cassano ricoverato dopo essere risultato positivo al Covid. La moglie: “Sta bene, non è vero che non si era… - rudy_matrix : RT @Karm3nB: Io l'ho fatto. Una sola somministrazione, una sola volta nella vita e funziona. Perché questo è un vero vaccino e fa esattame… - Chiaratw28 : @Agenzia_Ansa Allora è vero che sui social si fomenta la violenza. Non dovevate ripubblicare questo video, che null… -

Ultime Notizie dalla rete : Non vero Mauro Icardi è furioso, licenziato il bodyguard di Wanda: 'Ha dichiarato di amarla' Mauro Icardi non ha apprezzato le dichiarazioni del bodyguard di Wanda Nara e lo ha licenziato . È tutto vero. Augustin Longuiera , guardia del corpo di Wanda, ha confermato i rumors che da qualche giorno stanno ...

Caro bollette, Lanzetta (Enel Italia): soluzione? Più rinnovabili ... quasi esclusivamente, dall'aumento del gas, che è il vero colpevole ". Così il direttore Italia di ... "Oggi c'è un paradosso che come cittadini non abbiamo mai vissuto , non abbiamo un problema ...

Quirinale, Cencelli: "Un vero caos, non basta il mio manuale: prego per bis Mattarella" Adnkronos Diana Del Bufalo si scusa, sui vaccini non ho competenze tema su cui peraltro non ho nessuna competenza scientifica". Così, in una storia su Instagram, l'attrice Diana Del Bufalo dopo le polemiche sollevate dalle sue frasi di qualche giorno fa ("E' vero, ...

Tiktoker no-vax si paragona ai deportati dell’olocausto: un vero sopravvissuto le risponde La reazione degli altri utenti non ha però tardato a farsi sentire, e comprende il tiktok di risposta di un uomo veramente sopravvissuto all'inferno di quegli anni. Lui è Gidon Lev, un uomo di 86 anni ...

