Lutto per l’attrice, morti i genitori. La scoperta choc in casa, polizia sul posto (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Lutto per l’attrice, i genitori trovati senza vita nella loro casa di Worcester. La notizia è stata confermata dai quotidiani locali, quando al numero di soccorso è arrivata una chiamata che informava del ritrovamento di due cadaveri all’interno di una casa di Sussex Lane. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l’attrice non riusciva a mettersi in contatto con i genitori e avrebbe chiesto al cugino di controllare la situazione. Arrivato nella villetta degli zii, l’uomo avrebbe trovato i cadaveri e chiamato subito il numero d’emergenza. l’attrice, cantante e scrittrice Alicia Witt ha detto di non aver sentito i suoi genitori, Robert e Diane Witt, per diversi giorni, quindi ha chiesto al cugino di ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)per, itrovati senza vita nella lorodi Worcester. La notizia è stata confermata dai quotidiani locali, quando al numero di soccorso è arrivata una chiamata che informava del ritrovamento di due cadaveri all’interno di unadi Sussex Lane. Secondo quanto ricostruito dallanon riusciva a mettersi in contatto con ie avrebbe chiesto al cugino di controllare la situazione. Arrivato nella villetta degli zii, l’uomo avrebbe trovato i cadaveri e chiamato subito il numero d’emergenza., cantante e scrittrice Alicia Witt ha detto di non aver sentito i suoi, Robert e Diane Witt, per diversi giorni, quindi ha chiesto al cugino di ...

