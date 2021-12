LIVE Biathlon, Mass Start uomini Le Grand-Bornand in DIRETTA: Jacquelin in fuga verso la vittoria, Hofer e Bormolini lottano per la top-20! (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Secondo Fillon Maillet e terzo Tarjei Boe. Quarto Leitner e quinto un buonissimo Christiansen. 15.20 E VINCE EMILIEN Jacquelin CON LA BANDIERA! Sarà pettorale giallo a Natale e leader della classifica generale. 15.19 Bormolini insieme a Guigonnat e Eder sta lottando per la diciassettesima posizione. 15.18 Fillon Maillet ha staccato Leitner e si avvia a prendersi la seconda posizione, lotta fra Tarjei Boe e lo stesso Leitner per la terza piazza. 15.16 Due errori per Hofer, mentre Bormolini trova lo zero: entrambi sono a ridosso delle prime venti posizioni. 15.15 ZERO ANCHE PER LEITNER E FILLON MAILLET! SALTA PER ARIA JOHANNES BOE: TRE ERRORI! 15.14 ECCEZIONALE Jacquelin!!! ZERO PAZZESCO!!! 15.13 ... Leggi su oasport (Di domenica 19 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Secondo Fillon Maillet e terzo Tarjei Boe. Quarto Leitner e quinto un buonissimo Christiansen. 15.20 E VINCE EMILIENCON LA BANDIERA! Sarà pettorale giallo a Natale e leader della classifica generale. 15.19insieme a Guigonnat e Eder sta lottando per la diciassettesima posizione. 15.18 Fillon Maillet ha staccato Leitner e si avvia a prendersi la seconda posizione, lotta fra Tarjei Boe e lo stesso Leitner per la terza piazza. 15.16 Due errori per, mentretrova lo zero: entrambi sono a ridosso delle prime venti posizioni. 15.15 ZERO ANCHE PER LEITNER E FILLON MAILLET! SALTA PER ARIA JOHANNES BOE: TRE ERRORI! 15.14 ECCEZIONALE!!! ZERO PAZZESCO!!! 15.13 ...

