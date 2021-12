Zona gialla: c’è il passaggio di un’altra Regione. Quali sono quelle a rischio prima di Natale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche la Liguria si aggiunge alla lista delle Regioni che sono già passate in Zona gialla, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria e Friuli Venezia-Giulia e a quelle a rischio Zona arancione entro Natale. L’annuncio è stato dato dal Presidente Toti, poche ore fa. Liguria a rischio Zona gialla Anche la Liguria passerà in Zona gialla a partire da lunedì. L’ufficialità è arrivata per voce dello stesso Presidente Toti, nelle scorse ore, dopo l’arrivo del nuovo bollettino che registra un’incidenza media di 313 casi su 100mila abitanti e un’occupazione dei posti letto del 17% in area medica e 12% in terapia intensiva. Ritorna dunque l’obbligo di mascherina all’aperto in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Anche la Liguria si aggiunge alla lista delle Regioni chegià passate in, Veneto, Provincia autonoma di Bolzano, Calabria e Friuli Venezia-Giulia e aarancione entro. L’annuncio è stato dato dal Presidente Toti, poche ore fa. Liguria aAnche la Liguria passerà ina partire da lunedì. L’ufficialità è arrivata per voce dello stesso Presidente Toti, nelle scorse ore, dopo l’arrivo del nuovo bollettino che registra un’incidenza media di 313 casi su 100mila abitanti e un’occupazione dei posti letto del 17% in area medica e 12% in terapia intensiva. Ritorna dunque l’obbligo di mascherina all’aperto in ...

Advertising

GiovanniToti : Da lunedì la #Liguria sarà in zona gialla per le prossime due settimane. Un dato che ci aspettavamo vista la circol… - RegLiguria : Da lunedì 20 dicembre #Liguria in zona gialla per almeno due settimane: secondo il report di monitoraggio del Minis… - Adnkronos : #Liguria in #zonagialla da lunedì 20 dicembre per due settimane, l'annuncio di Toti. #covid - alfsalerno : @SkyTG24 Il passaggio alla zona gialla è una cosa ridicola,incominciamo a richiudere il superfluo - Rayorebeld : RT @veneziaradiotv: ?? Natale in zona gialla: domani l'ufficialità ?? Il covid nelle scuole: scatta la quarantena ?? Pellegrinaggio ad Assisi,… -