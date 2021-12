Intercettazioni Open, Conte al Fatto.it: “Astensione M5s? Solo tecnica, il fascicolo era incompleto. In Aula voteremo contro” (Di martedì 14 dicembre 2021) Il voto del M5s in Giunta rispetto al caso Renzi? “Soltanto una questione tecnica, in Aula ci esprimeremo contro”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda del Fattoquotidiano.it sul motivo che ha portato il M5s all’Astensione in Giunta per le immunità del Senato. Conte ha poi precisato: “Mancavano decreti del tribunale, il fascicolo era incompleto, da qui l’Astensione che significa non entrare nel merito”. Dopo il voto della Giunta, sarà l’Aula del Senato a doversi esprimere, probabilmente a marzo 2022. Conte ha anticipa che in quel caso la decisione del Movimento 5 Stelle sarà differente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 dicembre 2021) Il voto delin Giunta rispetto al caso Renzi? “Soltanto una questione, inci esprimeremo”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe, rispondendo a una domanda delquotidiano.it sul motivo che ha portato ilall’in Giunta per le immunità del Senato.ha poi precisato: “Mancavano decreti del tribunale, ilera, da qui l’che significa non entrare nel merito”. Dopo il voto della Giunta, sarà l’del Senato a doversi esprimere, probabilmente a marzo 2022.ha anticipa che in quel caso la decisione del Movimento 5 Stelle sarà differente ...

