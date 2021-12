La destra giovanile protagonista ad Atreju 2021. Chiara La Porta: “Noi cresciuti fuori dal coro” (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’edizione di Atreju 2021, inaugurata a Piazza del Risorgimento lunedì scorso e che terminerà domenica mattina con le conclusioni di Giorgia Meloni, si sta rivelando uno straordinario successo. Il villaggio natalizio, cuore della manifestazione, accompagna il programma politico di altissimo livello e che vede la partecipazione di leader politici nazionali e internazionali. La destra giovanile “accende” Atreju Come da tradizione Atreju è animata dai ragazzi del movimento giovanile di Fratelli d’Italia. In ogni angolo della festa, riconoscibili grazie alla felpa “volontario”, si vedono correre e adoperarsi affinchè tutto funzioni. Ragazzi e ragazze che da ogni parte d’Italia rappresentano quella generazione che vuole difendere l’identità minacciata dalle follie ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 8 dicembre 2021) L’edizione di, inaugurata a Piazza del Risorgimento lunedì scorso e che terminerà domenica mattina con le conclusioni di Giorgia Meloni, si sta rivelando uno straordinario successo. Il villaggio natalizio, cuore della manifestazione, accompagna il programma politico di altissimo livello e che vede la partecipazione di leader politici nazionali e internazionali. La“accende”Come da tradizioneè animata dai ragazzi del movimentodi Fratelli d’Italia. In ogni angolo della festa, riconoscibili grazie alla felpa “volontario”, si vedono correre e adoperarsi affinchè tutto funzioni. Ragazzi e ragazze che da ogni parte d’Italia rappresentano quella generazione che vuole difendere l’identità minacciata dalle follie ...

