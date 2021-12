Luana D’Orazio, la procura di Prato chiede il rinvio a giudizio per i titolari dell’azienda e il manutentore esterno della ditta (Di martedì 7 dicembre 2021) La procura di Prato ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio per i tre indagati nell’inchiesta sulla morte di Luana D’Orazio, l’operaia di 22 anni, madre di un bambino, morta il 3 maggio scorso nell’azienda tessile in cui lavorava, un’orditura a Montemurlo di Prato. A distanza di sette mesi dall’incidente è stato chiesto il processo per la titolare della ditta, Luana Coppini, per il marito Daniele Faggi che l’accusa considera titolare di fatto dell’azienda e per il tecnico manutentore esterno della ditta, Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere sono quelli di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 dicembre 2021) Ladiha depositato la richiesta diper i tre indagati nell’inchiesta sulla morte di, l’operaia di 22 anni, madre di un bambino, morta il 3 maggio scorso nell’azienda tessile in cui lavorava, un’orditura a Montemurlo di. A distanza di sette mesi dall’incidente è stato chiesto il processo per la titolareCoppini, per il marito Daniele Faggi che l’accusa considera titolare di fattoe per il tecnico, Mario Cusimano. I reati di cui dovranno rispondere sono quelli di omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La morte di Luana D'Orazio, chiesto il rinvio a giudizio per il titolare della ditta. E per altre due persone coinv… - venti4ore : Morte Luana D’Orazio: procura Prato chiede rinvio a giudizio per i tre indagati - PaoloX68 : RT @fattoquotidiano: Luana D’Orazio, la procura di Prato chiede il rinvio a giudizio per i titolari dell’azienda e il manutentore esterno d… - fattoquotidiano : Luana D’Orazio, la procura di Prato chiede il rinvio a giudizio per i titolari dell’azienda e il manutentore estern… - FirenzePost : Morte Luana D’Orazio: procura Prato chiede rinvio a giudizio per i tre indagati -