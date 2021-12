Advertising

sportli26181512 : “Il Cadice vuole Escalante della Lazio”: Dalla Spagna rimbalzano voci di mercato: il club spagnolo sarebbe sulle tr… - LALAZIOMIA : “Il Cadice vuole Escalante della Lazio” -

Ultime Notizie dalla rete : Cadice vuole

Corriere dello Sport.it

Dalla Spagna, secondo quanto riporta El Desmarque, si parla delche si sarebbe interessato a lui. L'infortunio di José Mari sembra più grave del previsto e il tecnico Alvaro Cervera ha poche ...... Elche vsScontro salvezza al Martinez Valero: chi avrà la meglio tra Elche e? ore 18:... Stefano Borghi Dopo la vittoria in trasferta sull'Alaves, il Celtaripetersi contro il ...Oltre ad Andrea Esposito, come ex attuale di Latina-Catania figura anche Giuseppe Stancampiano, che ha indossato per due stagioni la casacca dei Leoni alati. Lo stesso portiere attualmente in forza al ...I blancos vincono 2-1 contro gli andalusi andati in vantaggio con Mir. Il pari è opera di Benzema, nel finale gol-vittoria di Vinicius. Atletico e Real Sociedad (quest'ultima con una gara in più) sono ...