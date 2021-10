Terzi: con 7,8 milioni via passaggi a livello a Locate Varesino e Carbonate (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Regione Lombardia ha approvato il progetto definitivo relativo alle opere sostitutive dei due passaggi a livello nei Comuni di Locate Varesino e Carbonate (CO), lungo la linea ferroviaria Milano-Laveno di Ferrovienord. Lo ha fatto attraverso una delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi. L’investimento è di 7,8 milioni di euro (4,2 milioni da Regione Lombardia, 3,3 milioni di risorse statali e 300.000 euro dal Comune di Locate Varesino). Benefici per servizio ferroviario e viabilità “L’investimento – commenta l’assessore Terzi – è cospicuo e importante per il territorio. L’eliminazione di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Regione Lombardia ha approvato il progetto definitivo relativo alle opere sostitutive dei duenei Comuni di(CO), lungo la linea ferroviaria Milano-Laveno di Ferrovienord. Lo ha fatto attraverso una delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria. L’investimento è di 7,8di euro (4,2da Regione Lombardia, 3,3di risorse statali e 300.000 euro dal Comune di). Benefici per servizio ferroviario e viabilità “L’investimento – commenta l’assessore– è cospicuo e importante per il territorio. L’eliminazione di ...

