Ciclismo | Eros Capecchi annuncia il ritiro | “E’ il momento giusto”

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 ottobre 2021) E’ arrivato il, a 35 anni, ha deciso di dire basta con ile quindi la sua ultima firma è stata la partecipazione alla Bretagne Classic del 29 agosto. 16 anni dati alla bicicletta, spendendosi per le squadre nelle quali ha gareggiato. La Liquigas, con cui passò professionista nel 2006, ha rappresentato uno snodo importante, a seguire vi sono state le esperienze in Movistar (2013-2015), in Astana (2016), in QuickStep (2017-2019) e in Bahrain (2020-2021). Una carriera spesa al servizio dei capitani, mettendo a referto quattro successi, con il sigillo nella tappa del Giro d’Italia 2011 di cui andare fiero. “Sono felice di questa scelta perché è il“, le sue parole alla Gazzetta dello Sport. Lui, che all’inizio del proprio percorso agonistico ...