Fugge dai talebani ma 13enne tenta il suicidio | l’ospedale lo salva | “Il suo vissuto è legato ad orrori”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – I medici ma anche l’uso di un mediatore culturale, hanno permesso al II Policlinico di Napoli dire un bambino afgano, convincendolo a curarsi il diabete e facendolo uscire da un disagio che lo aveva portato a untivo di. E’ la storia del piccolo Karim (nome di fantasia, ndr) di 13 anni che è stato preso in cura e oggi dimesso dall’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Neuropsichiatria Infantile della Federico II di Napoli. Il ragazzino era fuggito dall’Afghanistan caduto in mano aisull’ultimo volo in partenza a fine agosto, senza parenti viene accolto in una casa famiglia nel Cilento. Ma Karim porta dentro troppo dolore e troppi tormenti ela fuga con una bicicletta, cercando di raggiungere un parente in Francia. Durante la ...