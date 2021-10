Amici 21 | Anna Pettinelli espelle Inder per aver violato le regole della scuola

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)non sarà più l'insegnate di: il cantante haledi21 ed ha dovuto abbandonare il talent.ha espulsoda21 per motivi disciplinari: il ragazzo ha ricevuto una busta rossa in cui era scritta a mano la decisionesua coach. Il concorrente ha poi pubblicato su Instagram un post di ringraziamento per chi lo ha sostenuto in questa breve avventura. Nella puntata di lunedì di21, Maria De Filippi ha mostrato alcuni filmati in cui i professori hanno visto Flaza eviolare il regolamentonumerose ...