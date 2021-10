Pallanuoto femminile, Mondiali Under 20 2021: le convocate dell’Italia. Domenica l’esordio iridato (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Nazionale italiana Under 20 di Pallanuoto femminile è in viaggio verso Netanya, in Israele, dove da Domenica 10 a sabato 16 ottobre si terranno i Mondiali 2021 di categoria: il CT Giacomo Grassi ha diramato l’elenco ufficiale delle 13 azzurrine convocate. Le Nazionali partecipanti sono 16, e la fase a gironi si giocherà da Domenica 10 a martedì 12, mentre gli ottavi si disputeranno mercoledì 13. Quarti di finale in programma giovedì 14, semifinali venerdì 15, finali sabato 16. Le prime classificate della prima fase saranno ammesse direttamente ai quarti, seconde e terze giocheranno gli ottavi. LE convocate dell’Italia Valeria Uccella (Vela Nuoto), Alessia Iannarelli, Sofia Giustini e Sara Carosi (SIS Roma), Sara ... Leggi su oasport (Di venerdì 8 ottobre 2021) La Nazionale italiana20 diè in viaggio verso Netanya, in Israele, dove da10 a sabato 16 ottobre si terranno idi categoria: il CT Giacomo Grassi ha diramato l’elenco ufficiale delle 13 azzurrine. Le Nazionali partecipanti sono 16, e la fase a gironi si giocherà da10 a martedì 12, mentre gli ottavi si disputeranno mercoledì 13. Quarti di finale in programma giovedì 14, semifinali venerdì 15, finali sabato 16. Le prime classificate della prima fase saranno ammesse direttamente ai quarti, seconde e terze giocheranno gli ottavi. LEValeria Uccella (Vela Nuoto), Alessia Iannarelli, Sofia Giustini e Sara Carosi (SIS Roma), Sara ...

