(Di venerdì 8 ottobre 2021) Cosa è successo traprima (molto prima) di ritrovarsi alVip? La scorsa puntata è venuto fuori un dettaglio particolarmente hot rimasto in sospeso.? Questa sera, con molta probabilità, nel corso della nuova diretta delVip, Alfonso Signorini... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

ElisaDiGiacomo : Patrizia Mirigliani vs Katia Ricciarelli ???? #gfvip #CasaChi - vincentperez95 : #GFvip kmq stasera mi sarei aspettato pure la marigialini contro manila e la Marigliano contro katia ricciarelli e… - blogtivvu : Katia Ricciarelli e Giucas Casella sono stati a letto insieme? Il retroscena hot al Grande Fratello Vip - zazoomblog : Grande Fratello Vip Patrizia Mirigliani difende Nicola Pisu e critica Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro - #Grande… - Unf_Tweet : -

Ultime Notizie dalla rete : Katia Ricciarelli

Come riporta Biccy, Patrizia ha infatti rivelato di essere rimasta allibita dal comportamento assunto danei confronti di Nicola : "Non mi piacciono alcune situazioni che si ...Affiancano Claudia Gerini in Mancino Naturale Alessio Perinelli , Francesco Colella , Massimo Ranieri ,e Alessandro Bressanello . Del film, che è distribuito da Fenix Entertainment ...Intervenuta a Casa Chi, la mamma di Nicola Pisu si è detta delusa dalle affermazioni di Katia Ricciarelli: 'Sono rimasta allibita' ...Amedeo Goria a rischio. Stasera, venerdì 8 ottobre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “Grande Fratello Vip”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy ...