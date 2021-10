La vita in diretta si ferma: Il motivo della scelta (Di giovedì 7 ottobre 2021) La vita in diretta si ferma: Alberto Matano spiega il motivo per cui oggi 7 ottobre il palinsesto subirà una variazione alberto matano a La vita in direttaUna puntata particolare quella di oggi de La vita in diretta. Come ha già anticipato il conduttore Alberto Matano, nei giorni scorsi, il programma nella giornata del 7 ottobre andrà in onda solo nella seconda parte, per via di un palinsesto stabilito dalla rete di Stato. “Prima di noi ci sarà la Preghiera di Papa Francesco” ha spiegato a tal proposito il presentatore. Infatti, oggi dalle 16.45 in diretta dal Colosseo di Roma andrà in onda una preghiera per la pace. L’evento occuperà circa un ora Rai 1, facendo slittare La vita in ... Leggi su formatonews (Di giovedì 7 ottobre 2021) Lainsi: Alberto Matano spiega ilper cui oggi 7 ottobre il palinsesto subirà una variazione alberto matano a LainUna puntata particolare quella di oggi de Lain. Come ha già anticipato il conduttore Alberto Matano, nei giorni scorsi, il programma nella giornata del 7 ottobre andrà in onda solo nella seconda parte, per via di un palinsesto stabilito dalla rete di Stato. “Prima di noi ci sarà la Preghiera di Papa Francesco” ha spiegato a tal proposito il presentatore. Infatti, oggi dalle 16.45 indal Colosseo di Roma andrà in onda una preghiera per la pace. L’evento occuperà circa un ora Rai 1, facendo slittare Lain ...

Advertising

Gio55981465 : RT @MauryKostanzo: CHOC! Vita in diretta (18,9%) ormai distante anni luce da Pomeriggio 5 (13,5%). L'ultima possibilità è quella di anticip… - 95_addicted : RT @MauryKostanzo: CHOC! Vita in diretta (18,9%) ormai distante anni luce da Pomeriggio 5 (13,5%). L'ultima possibilità è quella di anticip… - LBCR98 : RT @MauryKostanzo: CHOC! Vita in diretta (18,9%) ormai distante anni luce da Pomeriggio 5 (13,5%). L'ultima possibilità è quella di anticip… - napoliforever89 : RT @MauryKostanzo: CHOC! Vita in diretta (18,9%) ormai distante anni luce da Pomeriggio 5 (13,5%). L'ultima possibilità è quella di anticip… - Butterf54789963 : RT @fraversion: ormai Vita in diretta viaggia senza rivali: 2.122.000 spettatori con il 18.9% di share. Matano ha trovato la formula giusta… -