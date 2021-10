Pesaro | si autoinvitano in 500 al compleanno al ristorante | sgombrati dai carabinieri

(Di martedì 5 ottobre 2021) In pochi minuti una festa diorganizzata presso un agriturismo disi è trasformata in una specie di rave party, con centinaia di ragazzini che si sono autoinvitati presso la struttura ricettiva dando vita a un mega assembramento. Stando a quanto ricostruito da alcuni quotidiani locali, dietro questa adunanza di giovanissimi (forse anche più di 500) non ci sarebbe nessun organizzatore specifico, ma si sarebbe venuta a creare quasi spontaneamente. Oltre 500 giovanissimi si sono radunati presso un agriturismo senza essere invitati I ragazzini, che si sono dati appuntamento tramite il tam tam sui social, hanno raggiunto il locale a bordo dei loro scooter. Una pattuglia dei, che li ha visti dirigersi a flotte verso la stessa direzione, ha iniziato a sospettare che ci fosse qualcosa di pericoloso in corso. ...

il Resto del Carlino

