Fisco: Letta, 'stella polare premiare chi ha sempre pagato tasse, stop condoni' (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Credo che la stella polare" della riforma fiscale "debba essere premiare chi ha sempre pagato le tasse. Questo è un Paese che invece nel passato ha sempre fatto l'opposto, che ha sempre finito per bastonare chi è stato leale con lo Stato è ha finito sempre per premiare chi le tasse non le ha pagate". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "Il tempo dei condoni -ha spiegato- deve essere finito e deve essere iniziato un tempo nel quale la riduzione fiscale deve partire proprio da quei ceti, da quei redditi che le tasse le hanno sempre pagate, cosa ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma, 30 set. (Adnkronos) - "Credo che la" della riforma fiscale "debba esserechi hale. Questo è un Paese che invece nel passato hafatto l'opposto, che hafinito per bastonare chi è stato leale con lo Stato è ha finitoperchi lenon le ha pagate". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico, ai microfoni di 'Radio anch'io' su Radiouno Rai. "Il tempo dei-ha spiegato- deve essere finito e deve essere iniziato un tempo nel quale la riduzione fiscale deve partire proprio da quei ceti, da quei redditi che lele hannopagate, cosa ...

