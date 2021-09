Juve | Dybala | «Penso già a tornare prima possibile»

Leggi su footdata

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Dispiaciuto per aver lasciato il campo, ma felice per la vittoria. Domani farò gli esami, ma sto già pensando a, il”. Lo scrive sui propri canali social l’attaccante dellantus Paulo, uscito in lacrime per infortunio nel corso del primo tempo dintus-Sampdoria, gara vinta 3-2 dai bianconeri in cui la Joya ha sbloccato il risultatodi dover abbandonare il campo per un problema muscolare.