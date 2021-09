Serie C 2021/2022, la Paganese ferma il Bari al San Nicola (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo tre vittorie consecutive il Bari viene fermato dalla Paganese al San Nicola (1-1). Nella sfida valida per la quinta giornata della Serie C 2021/2022, Botta sblocca il risultato dopo tre minuti dal fischio d’inizio e sul finale del primo tempo miracolo di Baiocco su calcio di rigore battuto da Antenucci. A un quarto d’ora dalla fine del match Firenze pareggia i conti. LA PARTITA – Dopo soli tre minuti dall’inizio del match il Bari passa in vantaggio con una conclusione di Ruben Botta dopo un filtrante di Antenucci. La Paganese prova a reagire e al 23? Cretella sfugge a D’Errico e mette un tiro-cross in mezzo per Frattali, ma quest’ultimo viene anticipato da Belli in calcio d’angolo. A pochi minuti dalla fine del primo tempo doppia ... Leggi su sportface (Di domenica 26 settembre 2021) Dopo tre vittorie consecutive ilvieneto dallaal San(1-1). Nella sfida valida per la quinta giornata della, Botta sblocca il risultato dopo tre minuti dal fischio d’inizio e sul finale del primo tempo miracolo di Baiocco su calcio di rigore battuto da Antenucci. A un quarto d’ora dalla fine del match Firenze pareggia i conti. LA PARTITA – Dopo soli tre minuti dall’inizio del match ilpassa in vantaggio con una conclusione di Ruben Botta dopo un filtrante di Antenucci. Laprova a reagire e al 23? Cretella sfugge a D’Errico e mette un tiro-cross in mezzo per Frattali, ma quest’ultimo viene anticipato da Belli in calcio d’angolo. A pochi minuti dalla fine del primo tempo doppia ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021 Diretta Tortona Treviso/ Streaming video tv: data storica per la Bertram! (Basket A1) ... che sarà in diretta dal PalaFerraris, si gioca alle ore 19:00 di domenica 26 settembre : un momento storico per la Bertram, siamo infatti alla prima giornata del campionato di basket Serie A1 2021 - ...

GP Jerez, Razgatlioglu: 'Non è stata una gara facile, che gioia' Il funesto weekend del campionato del mondo delle derivate di serie si chiude con la doppia vittoria nelle due gare lunghe di Toprak Razgatlioglu. Il pilota turco della Yamaha allunga in classifica iridata, ora sono ben venti i punti di distacco da Jonathan Rea. ...

Serie A 2021, 6° giornata: probabili formazioni e orari tv QUOTIDIANO NAZIONALE Alfa Romeo Tonale, Maserati Grecale: le migliori news della settimana Bentornati su ClubAlfa.it per l'ultimo appuntamento di settembre con la nostra immancabile rubrica domenicale dedicata alle migliori news della settimana che si avvia alla conclusione per il marchio A ...

Serie A 2021/2022, Lazio-Roma: i convocati di Maurizio Sarri Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per il derby della capitale in programma oggi pomeriggio alle 18.00. Ecco le scelte dell’allenatore biancoceleste: ...

