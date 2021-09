Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter: data, orario e diretta TV (Di domenica 26 settembre 2021) Shakhtar Donetsk-Inter: diretta TV e streaming Tornano le emozioni della Champions League con i match della seconda giornata della fase a gironi. Tra le partite in programma c’è anche quella tra lo Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e l’Inter di Simone Inzaghi (girone D) in programma allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev con calcio di inizio alle ore 18:45 di martedì 28 settembre: ecco come seguire il match in diretta TV e in streaming. Ecco dove vedere Shakhtar Donetsk-Inter in diretta TV La partita tra neroarancio e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre e Internet. Il match sarà ... Leggi su intermagazine (Di domenica 26 settembre 2021)TV e streaming Tornano le emozioni dellacon i match della seconda giornata della fase a gironi. Tra le partite in programma c’è anche quella tra lodi Roberto De Zerbi e l’di Simone Inzaghi (girone D) in programma allo stadio NSC Olimpiyskiy di Kiev con calcio di inizio alle ore 18:45 di martedì 28 settembre: ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra neroarancio e nerazzurri sarà trasmessa in esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà ...

Advertising

capuanogio : Il #PSG fa 8 su 8 mentre #Donnarumma si siede ancora in panchina per lasciare il posto a #Navas. Martedì la sfida d… - AntoVitiello : #Tomori a Dazn: 'Sto benissimo al Milan, amo il #Milan. Sono felice di quello che stiamo facendo; adesso abbiamo an… - _Xene__ : @elpatron0_ Allora l’obbiettivo del Milan penso che sai qual era riuscire a qualificarsi in Champions League dando… - DarioViPu64 : @anonimo734 @CucchiRiccardo Cosa c'entrano? Partite ogni 3 giorni, partite nazionali che si sovrappongono a quelle… - AndreSuspended_ : @elpatron0_ E come ci sei andato in champions league? -