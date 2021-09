(Di venerdì 24 settembre 2021) Continua adre per ildiil, il vulcano che si trova su un crinale a sud di La Palma, una delle isole che compongono le. Da domenica 19 settembre,della prima fuoriuscita, la lava ha travolto diverse case, numerosi campi coltivati, strade e infrastrutture. Tra le conseguenze anche una nuvola di gas tossici adesso in movimento verso il Mediterraneo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : Alle Canarie erutta il vulcano Cumbre Vieja, sull'isola di La Palma. L'eruzione è stata preceduta da un debole terr… - ilfattovideo : Canarie, erutta per il quinto giorno di fila il Cumbre Vieja: le impressionanti immagini notturne – Video

il vulcano alle, fiamme e paura a La Palma Intanto l'avanzamento della lava proveniente dall'eruzione è rallentato in maniera significativa, rendendo incerto se rimarrà sulla ...... una delle isole che formano l'arcipelago spagnolo delle. L'eruzione del vulcano Cumbre Vieja sull'isola di La Palma (Canarie) continua: al momento sono attive due colate di lava, una «quasi ferma» e una in lieve movimento verso la costa, che hanno già sepol ...