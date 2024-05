Il Regno del Pianeta delle Scimmie | si parte da un futuro lontano

(Di venerdì 10 maggio 2024) PlanetOfTheApesReboot: l’alba di una nuova era L’iconico franchise Ilritorna, rivitalizzando il mondo dei primati super intelligenti immaginati da Pierre Boulle. Quest’ultimo capitolo funge da sequel dell’acclamata trilogia che ha onorato i cinema dal 2011 al 2017. Un paesaggio distopico Ambientato secoli dopo gli eventi dell’ultimo film, La Guerra – Il, l’umanità è regredita al suo stato primordiale a causa di un virus devastante. La natura ha recuperato i paesaggi urbani, un tempo affollati, lasciando lecome specie dominante. Una società in armonia In questa società evoluta, i primati convivono pacificamente all’interno di piccole tribù, ciascuna aderente ad una rigida struttura gerarchica e ...

